Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz dualarla anıldı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmişti.





Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şahadetinin bugün 5. yıl dönümü…

Şehit Savcı, vefatının 5. Yıldönümünde koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul Adliyesi'nde sade bir törenle anıldı. Anma programı kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ile birlikte sınırlı sayıda meslektaşı şehit düştüğü odasında buluştu. Kiraz'ın şehit edildiği 6. Kattaki çalışma masasına Başsavcı İrfan Fidan tarafından karanfil buketi bırakıldı. Kuran-ı Kerm ve dualar okundu.

Daha sonra şehidin Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başına geçildi. Kabristanda şehit savcının ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu. Buradaki anma törenine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Zafer Koç, Hacı Hasan Bölükbaşı ve Hasan Yılmaz katıldı.







