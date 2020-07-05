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| Valisi acı haberi duyurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklamasında bulundu. Vali, kayıp 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 16:06 Son Güncelleme: 5.7.2020 16:16 ABONE OL
Son dakika | Sakarya Valisi acı haberi duyurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika haberi... Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım havai fişek fabrikasında kayıp 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

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3 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika Müdürü H.A.V., fabrikada ustabaşı olarak çalışan E.Ö. ile A.A.'nın Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor. 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılacak.

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Son dakika | Sakarya Valisi acı haberi duyurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
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