Son dakika | Sakarya Valisi acı haberi duyurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika haberi... Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım havai fişek fabrikasında kayıp 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

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3 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR



Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika Müdürü H.A.V., fabrikada ustabaşı olarak çalışan E.Ö. ile A.A.'nın Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor. 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılacak.

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