Sakarya Valisi'nden Hendek'teki patlamayla ilgili canlı yayında son dakika flaş açıklama | Video
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, canlı yayında Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu! Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım açıklamasında, patlamada vefat edenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini ve 1 kişinin halen kayıp olduğunu açıkladı.