Son dakika! Sakarya'daki fabrika görüntüleri patlamanın şiddetini ortaya çıkardı!

"FABRİKAYI İSTEMİYORUZ"

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında bölgeye yakın köylerde büyük hasar meydana geldi. Patlamada evinin duvarı yıkılan yaşlı bir kadın, "Biz bu fabrikayı istemiyoruz. Bu kaçıncı kardeşim" dedi.

Fabrikada meydan gelen patlamaların ardından havaya uçan malzemeler, fabrikanın arka kesiminde bulunan Akarca Mahallesi'ndeki evlerin üzerlerine ve bahçelerine düştü. Vatandaşlar, patlama sonrası bahçelerine düşen, zehirli madde içerikli patlayıcıların bulunduğu parçaları hayvanlarına zarar vermemesi için hızla topladı. Bahçede ekili sebzelerin üzerine küllerin yağdığını belirten vatandaşlar, patlamanın şiddetiyle evdeki tüm camların patladığı bu nedenle gece boyu fabrikadan yayılan havayı solumak zorunda kaldıklarını ifade etti.