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Haberler Galeri Son dakika! Sakarya'daki fabrika görüntüleri patlamanın şiddetini ortaya çıkardı!

Son dakika! 'daki fabrika görüntüleri patlamanın şiddetini ortaya çıkardı!

Cuma günü 'da meydana gelen havai fişek patlamasını ardından fabrikanın olduğu görüntülendi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasının içi ve çevresinden çekilen görüntüler patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne sererken, olayın 3'üncü gününde ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor. sonrası bölgede kayıp olan vatandaşlar ise ekipler tarafından hala aranıyor. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 97 kişi ise yaralanmıştı. Patlama sonrası 3 bakan da olay yerinde incelemeye gitmişti. İşte bölgeden gelen son dakika gelişmeleri ve o görüntüler...

Giriş Tarihi: 05.07.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 10:07
Son dakika! Sakarya'daki fabrika görüntüleri patlamanın şiddetini ortaya çıkardı!

Son dakika... 'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu patlamanın 3'üncü gününde sabahın ilk ışıkları ile birlikte ekipler çalışmalarını tekrar başlattı.

Son dakika! Sakarya'daki fabrika görüntüleri patlamanın şiddetini ortaya çıkardı!

Bölgede sabah saatlerinde başlayan arama tarama ve kriminal inceleme ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, fabrika içi ve çevresinde oluşan hasar, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Son dakika! Sakarya'daki fabrika görüntüleri patlamanın şiddetini ortaya çıkardı!

BÖLGEDE KAYIP VATANDAŞLAR ARANIYOR

Hendek'te, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, olayın ardından fabrikaya gelmiş, oğlu Halis Yılmaz'ın durumunu öğrenmeye çalışmıştı..

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Son dakika! Sakarya'daki fabrika görüntüleri patlamanın şiddetini ortaya çıkardı!

Öte yandan, sonrası bazı vatandaşların kaçtığı güzergahlarda kanlı eşyalar görülürken, fabrika yakınlarında bulunan bir barakanın ise patlamanın etkisiyle dağıldığı görüldü.

Son dakika! Sakarya'daki fabrika görüntüleri patlamanın şiddetini ortaya çıkardı!

PATLAMA SONRASI ÇUKUR OLUŞTU

alanında 10 metre derinliğinde, 50 metre genişliğinde çukur oluştuğu görülüyor.

Son dakika! Sakarya'daki fabrika görüntüleri patlamanın şiddetini ortaya çıkardı!

"FABRİKAYI İSTEMİYORUZ"

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında bölgeye yakın köylerde büyük hasar meydana geldi. Patlamada evinin duvarı yıkılan yaşlı bir kadın, "Biz bu fabrikayı istemiyoruz. Bu kaçıncı kardeşim" dedi.

Fabrikada meydan gelen patlamaların ardından havaya uçan malzemeler, fabrikanın arka kesiminde bulunan Akarca Mahallesi'ndeki evlerin üzerlerine ve bahçelerine düştü. Vatandaşlar, patlama sonrası bahçelerine düşen, zehirli madde içerikli patlayıcıların bulunduğu parçaları hayvanlarına zarar vermemesi için hızla topladı. Bahçede ekili sebzelerin üzerine küllerin yağdığını belirten vatandaşlar, patlamanın şiddetiyle evdeki tüm camların patladığı bu nedenle gece boyu fabrikadan yayılan havayı solumak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Son dakika! Sakarya'daki fabrika görüntüleri patlamanın şiddetini ortaya çıkardı!

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldükleri öğrenildi.

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