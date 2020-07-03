Son Dakika Haberi: Sakarya Hendek'te patlama...150 çalışan! Belediye Başkanı'ndan canlı yayında flaş açıklama | Video
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Son dakika... Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama ile ilgili; Hendek belediye Başkanı Turgut Baboğlu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Hendek belediye Başkanı Turgut Baboğlu, patlama yaşanan havai fişek fabrikasında 150 kişin çalıştığı söyledi!