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: 'daki havai fişek fabrikasındaki patlama sabotaj mı? Belli oldu...

haberine göre; 'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 13:43 Son Güncelleme: 6.7.2020 13:58 ABONE OL
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama sabotaj mı? Belli oldu...

Sakarya'da 7 işçinin hayatını kaybettiği korkunç patlama ile ilgili açıklama geldi. İnceleme ve araştırma çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ilk belirlemelere göre; sabotaj izine rastlanmadı.

NE OLMUŞTU?

2 Temmuz'da sabah 11.15 sıralarında Sakarya Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama Düzce ve Kocaeli gibi çevre illerden de duyuldu. Vali Kaldırım 110 ton patlayıcının infilak ettiğini bildirdi. Patlamada 114 kişi hastaneye kaldırıldı. 7 kişi ise hayatını kaybetti.

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Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama sabotaj mı? Belli oldu...
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