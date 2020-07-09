Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında flaş açıklamalar!

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa , şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.

Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız. Gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Bize güvenin, yetkililere güvenin.

Bizim beklentimiz şu, verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlası ile var.

Biz LGS'de bir sınav verdik mi? Verdik. Bunu nasıl başardıysak, tamamını da böyle yapabiliriz. Riski gördüğümüzde ona göre tedbiri hemen alırız. Velilerimizin içi rahat olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kabine bunu sürekli olarak her anlamda ele alıyor.