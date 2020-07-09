Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar | Video
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar | Video 09.07.2020 | 11:51
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılışı ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.