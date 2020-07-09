Son dakika: Milli Eğitim Bakanı açıkladı... Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? | Video

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okulların açılış ı ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, '31 Ağustos'ta okullar açılacak mı?' sorusuna, o günkü şartlara göre hareket edileceğini ifade ederek yanıt verdi. Özel okulların yüz yüze eğitim konusunda bağımsız bir tutum sergileyip sergileyemeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Selçuk, böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını belirtti. Uzaktan eğitim durumunda özel okullarda para iadesi olup olmayacağına dair soruya yanıt veren Selçuk, ticaret hukukuna müdahale edemeyeceklerini söyledi.