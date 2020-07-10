İYİ Partili Levent Özeren'den Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında çirkin sözler! Levent Özeren kimdir?

İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptı. Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan Özeren, Bursa'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Levent Özeren'in hakaret içerikli sözlerinin ardından Twitter'da da tepkilerin ardı arkası kesilmedi ve #AhlaksızLeventÖzeren hashtag'i Türkiye gündeminin en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.





Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. İYİ Partili Özeren'in bu paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özeren'i Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesi oturduğu evinde gözaltına aldı.

LEVENT ÖZEREN KİMDİR?

Levent Özeren, İYİ Parti Bursa İl eski Yöneticisi ve Milletvekili Aday Adayıdır. Ayrıca Günboyu Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme almaktadır.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında attığı tweetlerden dolayı hakkında soruşturma başlatılmıştır. FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

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