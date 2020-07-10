Soner Yalçın’ın kalesine Bakanlık’tan suç duyurusu

Sözcü Gazetesi yazarı ve Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul'un göbeği Levent'te 'basit tadilat' gerekçesiyle yaptırdığı kale gibi kaçak inşaat ile ilgili İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün incelemesi tamamlandı. İl Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kaçak inşaat ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Soner Yalçın'ın İstanbul'daki 30 milyonluk kaçak villasında inceleme | Video

174 METREKARELİK KAÇAK

Çevre İl Müdürlüğü'nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede yer alan tespitlere göre Yalçın, villaya kaçak olarak 110 metrekare müştemilat, 26 metrekare havuz, 15 metrekare bekçi kulübesi yaptırdı. Ayrıca Yalçın'ın birinci katta yer alan, projede teras olarak isimlendirilen 15 metrekarelik balkon alanını villa içerisine kattığı ve önünde de ayriyeten 8 metrekarelik bir balkon oluşturduğu saptandı. Çevre İl Müdürlüğü'nün suç duyurusuna İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı da delil olarak gösterildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Komisyon kararında, alanın SİT alanını olduğu vurgulanarak, 1974 yılından sonra yapılan tüm uygulamalarda kurul kararı alınması zorunlu olduğu hatırlatıldı. Kararda, yapı ile ilgili herhangi bir kurul ya da komisyon kararı alındığına dair bir belge sunulmadığına yer verilerek, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verildiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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