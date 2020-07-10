Video Haber Son dakika: Soner Yalçın'ın İstanbul'daki kaçak villası hakkında flaş gelişme | Video

Son dakika: Soner Yalçın'ın İstanbul'daki kaçak villası hakkında flaş gelişme | Video

Son dakika: Soner Yalçın'ın İstanbul'daki kaçak villası hakkında flaş gelişme | Video
10.07.2020 | 14:19

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Son Dakika Haberi... Sözcü Gazetesi yazarı ve Oda TV’nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul’un göbeği Levent’te ‘basit tadilat’ gerekçesiyle yaptırdığı kale gibi kaçak inşaat ile ilgili İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün incelemesi tamamlandı. İl Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kaçak inşaat ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

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