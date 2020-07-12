Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' açıklaması

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Ayasofya' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak. Ayasofya 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi.

BAKAN ERSOY: ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ayasofya Cami ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy açıklamasında 'Çalışmalara başladık. Bir çok konuda mutabakat sağladık. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz'a yetiştireceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



İnşallah 24 Temmuz itibari ile Cuma namazı ile ibadet açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar konsunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız. 5 vakit namaza bu şekilde açılmış olacak 24 Temmuz Cuma namazından itibaren inşallah.

2 İMAM 4 MÜEZZİN OLACAK



2 imam 4 müezzin olarak şu an planlıyoruz. İmamlarımız hem kıraat itibari ile hem hitabet itibari ile hem de ilmi birikimleri itibari ile milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaklar.



İkonalar ve fresklerle ilgili din işleri kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı inşallah namaz sırasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onunda incelemelerini yaptık 24 Temmuz'dan sonra inşallah milletimiz onu da görecek.

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