Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' açıklaması | Video
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Cami ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy açıklamasında 'Çalışmalara başladık. Bir çok konuda mutabakat sağladık. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz'a yetiştireceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor' ifadelerine yer verirken, Ali Erbaş, "Ayasofya'da 2 imam 4 müezzin olacak. Ayasofya 24 Temmuz'dan itibaren 5 vakit namaza açılacak" dedi.