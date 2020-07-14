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SON DAKİKA! Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı

kırsalında bulunan 'nda güvenlik güçlerince terör örgütü 'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'nda açıklama yaparak operasyonu başlattıklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 14:32 Son Güncelleme: 14.7.2020 14:35 ABONE OL
SON DAKİKA! Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı

Edinilen son dakika bilgisine göre Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. Terör örgütlerine yönelik birçok bölgede devam eden operasyonlara böylece bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yıldırım-1 Cudi operasyonunda çok sayıda personel görev alıyor.

BAKAN YARDIMCISI DUYURDU

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'nda açıklama yaparak operasyonu başlattıklarını duyurdu.

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SON DAKİKA! Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
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