SON DAKİKA! Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı

Edinilen son dakika bilgisine göre Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. Terör örgütlerine yönelik birçok bölgede devam eden operasyonlara böylece bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yıldırım-1 Cudi operasyonunda çok sayıda personel görev alıyor.

BAKAN YARDIMCISI DUYURDU

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'nda açıklama yaparak operasyonu başlattıklarını duyurdu.