Video Haber Son dakika: Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı! Şırnak kırsalında PKK'ya yönelik operasyon yürütülüyor | Video

Son dakika: Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı! Şırnak kırsalında PKK'ya yönelik operasyon yürütülüyor | Video

Son dakika: Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı! Şırnak kırsalında PKK'ya yönelik operasyon yürütülüyor | Video
14.07.2020 | 15:07

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Son dakika haberi: Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'nda açıklama yaparak operasyonu başlattıklarını duyurdu.

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