Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim: Türkiye’nin yanımızda olması Ermenistan’ı yerinden oynattı

Bugün 15 Temmuz… Türkiye demokrasisine karşı bir darbe girişimi. O gün de Azerbaycan Türkiye'nin yanında oldu. Türkiye'nin içinden karıştırmak isteyenlere de, dışarıdan karıştırmak isteyenler de tavrımız net. Bu tek millet, iki devlet olduğumuz için çok doğal.

TÜRKİYE'NİN YANIMIZDA OLMASI ERMENİSTAN'I YERİNDEN OYNATTI

Türk halkı her zaman Azerbaycan'ın yanında, Azerbaycan halkı da kardeş Türkiye'nin yanında olmuştur. Maalesef çok gergin ve acılı günler yaşıyoruz. Azerbaycan'da son iki günde 11 şehit verdik. Ermenistan Azerbaycan sınırında provokasyon yaptı, cevabını da aldı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Hala çatışmalar devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Can Azerbaycan'a canımız feda' demesi, çok duygusal bir şey. Tüm Azerbaycan'ı bu acılı günlerde coşturdu. Duygularımızın yanında pratik işbirliğimiz de var. Bize karşı olanlara birlikte direnç gösterdik. Şimdi de Ermenistan'ın saldırısına cevap çok net oldu. Azerbaycan askeri olarak da çok net cevap verdi. Dünyadan Ermenistan'a tepkiler çok. Aynı zamanda Türkiye'nin de Azerbaycan'ın yanında olması Ermenistan'ı tam olarak yerinden oynattı.Çok kızdılar, bu kadarını belki de beklemiyorlardı.







(Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim)

TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN YANINDA ÇÜNKÜ HAKLI

Türkiye ve Azerbaycan her zaman dayanışma içindedir. Bu herkese güçlü bir mesaj. Herkes anlamalı ki Türkiye ile Azerbaycan kardeştir. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında çünkü kardeş; Türkiye, Azerbaycan'ın yanında çünkü haklı.

'NE YAPABİLİRİZ' DİYE MESAJLAR YAĞIYOR

Türkiye, devlet kademesinden Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi. Türk halkı da bizimle beraber… Bize telefonlar, mailler geliyor, sosyal medya hesaplarına mesajlar yağıyor. "Biz Azerbaycan için ne yapabiliriz?" diye soruyorlar. Savaşmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Bu bizi duygulandırıyor. 2016 Nisan'ın da Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında provokasyon yaptığında Azerbaycan karşılık verdiği zaman da gene aynı durum vardı. Ermenistan bunları çok iyi değerlendirmeli. Komşularıyla barış içinde olmadığı sürece, içerde de barış olmasını beklememesi gerekiyor. Stratejilerini doğru biçmeliler ki yarın bu gibi cevaplar almasınlar. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlara da büyük görevler düşüyor.

GÖREVİNİ YERİNE GETİREN BİR ÜLKE VAR, O DA TÜRKİYE

Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal etti. Bu sorunu çözmek için AGİT Minsk grubu kuruldu. Görevi, işgale son vermek. 3 eş başkan ABD, Rusya ve Fransa. Bunlar Ermenistan'da da en etkili devletler. En güçlü Ermeni diasporası bu 3 devlette. Bu devletlerin Ermenistan üzerinde etkisi varsa sadece teklif ortaya koymak değil aynı zamanda haklı ve haksızın kim olduğunu bilmeliler. Bunun çok kolay bir yolu var: Uluslararası hukuk. Bu devletlerin kabul ettiği 4 Birleşmiş Milletler kararı Azerbaycan topraklarının Ermeniler tarafından işgal edildiğini söylüyor. Bizim beklentimiz etkisi olabilecek örgüt ve devletlerden. Hukuka göre kim haklı kim haksız bakılmalı. Azerbaycan, bu çerçevede bu sorunun çözülmesini istiyor. Biz barış itiyoruz. Ama bize savaşla gelen olursa tabi ki cevabını vereceğiz. Türkiye Minsk Grubunun üyesi… Orada görevini yerine getiren bir ülke var, o da Türkiye.

KARDEŞLERİMİZİN DUYGUSAL DESTEĞİ HEPSİNDEN DEĞERLİ

Ermenistan'da iç politikası çok sıkıntılı. Önceki hükümetten tutuklananlar var, eski Cumhurbaşkanı da… Basından, meclisten tepkiler var. Karışık bir siyasi ekonomik durum var. Kovid-19 konusunda Ermenistan en kötü durumda olan devletlerden biri. İnsanların bundan dolayı çok büyük rahatsızlığı var. Böyle durumlarda Ermenistan konuyu değiştirme çabaları oluyor. Ermenistan bu saldırıyı sınırda yaptı, Dağlık Karabağ'da yaptığında Azerbaycan cevap verince diğer devletler 'kendi topraklarında cevap verdi' diyor. Ama sınırda yaptığı için bizim cevabımız da onların sınırına olacaktır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri çok güçlü. Dünyada nüfus sıralamasına göre ordusu iki kat daha güçlü. Azerbaycan'ın askeri gücü Ermenistan'ın birkaç katı. Azerbaycan ekonomisi Ermenistan ekonomisinin en az 5 katı. Kardeşlerimizin bize olan duygusal desteği de var, bu hepsinden değerli.

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