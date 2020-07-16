Sana selam getirdik şehit Halisdemır

15 Temmuz gecesi Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonrda şehit edilen Ömer Halisdemir'in Nevşehir'in bor ilçesindeki kabri çiyaretçi akınına uğradı. Kahramanın kabrinde dua eden kardeşi Soner Halisdemir, "Ömer Halisdemir, aldığı emirle hain Semih Terzi'yi etkisiz hale getirmek için hedefe kilitlenmişti. Gerisi onun için önemli değildi. Bizim zaten kahramanımızdı. Şimdi tüm milletin kalbinde kahraman olarak yaşıyor" dedi. İstanbul Arnavutköy Belediyesi, Halisdemir'in adını yaşatmak için üç yıldır düzenlediği "Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" anma etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleşen tur kapsamında 25 profesyonel bisikletçi, geçen hafta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anıtta dua ettikten sonra yola koyuldu.Bisikletçiler Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyan, Konya ve Aksaray'dan geçerek 5 günlük yolculuğun sonunda 990 kilometre yol katederek Niğde'nin Bor ilçesine ulaştı. Geçtikleri her ilden vatan toprağı alarak şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabristanına bıraktı. Vatan toprağını kabristana bırakan bisikletçiler, "Sana selam getirdik şehit Halisdemir" diyerek dualar okuyup ayrıldılar. Yolculuk boyunca, Arnavutköy Meydanda bulunan, Simülasyon Bisiklet Turuna katılarak 20 kilometre pedal çeviren tüm vatandaşlara da Ömer Halisdemir bisiklet turu forması hediye edildi. Nevşehir'de Kapadokya Kaplanları olarak bilinen grup, Halisdemir'in Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine kadar 80 kilometre koşup, çiçek bırakarak dua etti. Çankırı'dan 415 kilometre kat ederek şehitliğe gelen bisikletliler, memleketlerindeki 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinden aldıklarını toprakları, şehit Halisdemir'in kabrine serpip, dua etti. THK öğretmen pilotu Orhan Özgülbaş, Türk bayrağı ve Halisdemir'in posterini bağladığı motorlu yamaç paraşütüyle şehidin kabri üzerinde saygı uçuşu yaptı.ÖMER Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir'in, "Ağabeyime kurşun sıkan hain daha önce iki kez hayatını kurtardığı askeriydi" açıklamasından sonra SABAH o izi sürdü. Darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'i vuran hain, üç kez ağırlaştırılmış müebbet papis cezası alan Hasan Aksoy. Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) eğitim sırasında iki kez hayatını kurtardığı Aksoy mahkemede, "Ben havaya ateş ettim. Ömer Halisdemir'e kurşun sıkmadım" demişti. Soner Halisdemir, "Balistik incelemede ağabeyimin vücudundaki kurşunların Aksoy'un silahından çıktığı tespit edildi" dedi.