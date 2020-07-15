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Haberler Galeri Son dakika: 15 Temmuz 2016... Milletin şanlı zaferi: Yeniden diriliş ve direniş destanı...

Son dakika: 2016... Milletin şanlı zaferi: Yeniden diriliş ve direniş destanı...

Son dakika: 2016... 'nin darbeler tarihine bir yenisi daha eklenmek istendi. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir grup FETÖ üyesi asker, milletin tankını, tüfeğini yine millete doğrulttu. Liderine ve özgürlüğüne sahip çıkan milyonlar akın akın sokağa döküldü. Tankların önüne duvar, mermilerin önüne set oldu. Hain darbe girişimi bastırıldı. Tekrarına karşı haftalarca demokrasi nöbetleri tutuldu. Türkiye, bir kez daha şafağının karartılmasına izin vermedi. Milletin destanı bugün 4 yaşına girdi. İstiklâl ve istikbâlini hainlere teslim etmeyen kahramanlar yurtta ve tüm dünyada en yüksek sesle yâd edilecek.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 13:59
Son dakika: 15 Temmuz 2016... Milletin şanlı zaferi: Yeniden diriliş ve direniş destanı...

2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. TSK içinde yuvalanan FETÖ'cü alçakların cunta girişimi, milletin göğsünü siper etmesi, liderinin arkasından sokaklara dökülmesi ile engellendi. 'nin darbeler tarihine kara bir halka daha eklenmesini millet kanı ile, canı ile destan yazarak engelledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü alçakların füzeler yağdırdığı, yaylım ateşine tuttuğu vatandaşlarımızdan binlercesi yaralanırken, 251'i ise şehadete koştu. Minnetle anılan şehitlerimiz bu yılda 3 bin etkinlikle dünya genelinde hayır ile yad edilecek.

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Son dakika: 15 Temmuz 2016... Milletin şanlı zaferi: Yeniden diriliş ve direniş destanı...

12.30: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Anıtı'ndaki törende konuştu.

"TBMM'Yİ ÖZELLİKLE HEDEF ALMASI RASTGELE BİR TERCİH DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " gecesi ülkemize saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir. 15 Temmuz Gecesi darbeciler ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı. Ankara'nın İstanbul'un caddelerinde önlerine gelen herkesi ezip geçerek ilerleyen darbeciler yaptıkları işin şuurundaydılar. Eğer güçleri yetseydi, bu Meclisi taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı başta olmak üzere, seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerinden emin olunuz.

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Son dakika: 15 Temmuz 2016... Milletin şanlı zaferi: Yeniden diriliş ve direniş destanı...

"FETÖ'NÜN İLK HAMLESİ 17-25 ARALIKTIR"

FETÖ'nün ilk hamlesi 17-25 Aralıktır. Büyük hamlesi ise 'da gelmiştir. Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır. Hep birlikte 'önce ' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır. Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da deşifre olan FETÖ hücrelerinin hızla tasfiyesiyle Türkiye her alanda yepyeni ufuklara kavuşmuş, yepyeni hamleler içine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri uzun yıllardır icrası için bir türlü harekete geçiremediğimiz operasyonlarını ardı ardına yapmaya başlamıştır. Bürokrasiden, iş dünyasına kadar her yerde insanlarımız öz güvenle yönlerini geleceğe çevirmişlerdir"

Son dakika: 15 Temmuz 2016... Milletin şanlı zaferi: Yeniden diriliş ve direniş destanı...

12.14: TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 15 Temmuz Anma Töreni programında açılış konuşmasını yaptı.

"15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN TEMEL SEBEBİ..."

" hain darbe girişiminin temel sebebi 'nin dünyada söz söylemesini mümkün kılacak, mevcut küresel sistemin adaletsizliklerine itiraz edecek bir güç haline gelmeye başlamasıdır. Ekonomide, savunma sanayinde, bağımsız enerjiye ulaşma çabalarında, eğitimde, sağlıkta, dış politikada ve daha birçok alanda Türkiye'nin giderek güçlenmesi, 15 Temmuz darbe girişiminin asıl sebebidir. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar bütün darbelerin gayesi ve ana hareket noktası Türkiye'nin bir güç olarak öne çıkmasını, bağımsız politikalar geliştirmesini, küresel paylaşımın nesnesi olmaktan çıkıp ana aktörlerden birisi olmasını engellemektir."

Son dakika: 15 Temmuz 2016... Milletin şanlı zaferi: Yeniden diriliş ve direniş destanı...

12.05: Gazi Meclis'teki anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

12.00: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Meclis'e geldi. Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan, burada anma törenine katıldı.

Son dakika: 15 Temmuz 2016... Milletin şanlı zaferi: Yeniden diriliş ve direniş destanı...

Saat 11.30: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Şehitler Anıtına gelerek çelenk bıraktı, dua etti.

Son dakika: 15 Temmuz 2016... Milletin şanlı zaferi: Yeniden diriliş ve direniş destanı...

Saat: 09.51: darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrakları asıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Boğaziçi Köprüsü olan adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen ve 34 vatandaşın şehit olduğu boğaz köprüsüne, Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

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