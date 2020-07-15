Son dakika: 15 Temmuz 2016... Milletin şanlı zaferi: Yeniden diriliş ve direniş destanı...

Son dakika: 15 Temmuz 2016... Türkiye'nin darbeler tarihine bir yenisi daha eklenmek istendi. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir grup FETÖ üyesi asker, milletin tankını, tüfeğini yine millete doğrulttu. Liderine ve özgürlüğüne sahip çıkan milyonlar akın akın sokağa döküldü. Tankların önüne duvar, mermilerin önüne set oldu. Hain darbe girişimi bastırıldı. Tekrarına karşı haftalarca demokrasi nöbetleri tutuldu. Türkiye, bir kez daha şafağının karartılmasına izin vermedi. Milletin destanı bugün 4 yaşına girdi. İstiklâl ve istikbâlini hainlere teslim etmeyen kahramanlar yurtta ve tüm dünyada en yüksek sesle yâd edilecek.