Video Haber Ayasofya Meydanı'nda "15 Temmuz" konulu koreografi ilgiyle izlendi | Video

Ayasofya Meydanı'nda "15 Temmuz" konulu koreografi ilgiyle izlendi | Video

Ayasofya Meydanı'nda
15.07.2020 | 18:05

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İletişim Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi.

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