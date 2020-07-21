Son dakika haber: Düzce'de kaybolan 17 yaşındaki Damla Horoz her yerde aranıyor! Damla Horoz için sosyal medyadan çağrılar yapılıyor

Son dakika haberleri... Türkiye, geçtiğimiz hafta kaybolan; ancak dün sabah saatlerinde cesedine ulaşılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ölümünü konuşurken bir kayıp haberi de Düzce'den geldi. 17 yaşında olduğu belirtilen Damla Horoz isimli genç kızın, 21 Temmuz sabah saatlerinden itibaren ortalıklarda gözükmediği ve kendisinden haber alınamadığı kaydedildi.

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DAMLA HOROZ'UN BULUNMASI İÇİN SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRILAR YAPILIYOR

Dün sabahtan beri kayıp olduğu belirtilen Damla Horoz'un bulunması için Twitter'da açılan "#damlahorozbulunsun" etiketi kısa sürede Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşti. Etiket altında binlerce paylaşım yapılırken, genç kızın dün sabah 04.00'te Düzce'de kaybolduğu belirtildi.

İşte, son dakika haberinin detayları...