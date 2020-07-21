Son dakika haber: Düzce'de kaybolan 17 yaşındaki Damla Horoz her yerde aranıyor! Damla Horoz için sosyal medyadan çağrılar yapılıyor

Son dakika haberleri... Türkiye, geçtiğimiz hafta kaybolan; ancak dün sabah saatlerinde cesedine ulaşılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ölümünü konuşurken bir kayıp haberi de Düzce'den geldi. 17 yaşında olduğu belirtilen Damla Horoz isimli genç kızın, 21 Temmuz sabah saatlerinden itibaren ortalıklarda gözükmediği ve kendisinden haber alınamadığı kaydedildi.
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Dün sabahtan beri kayıp olduğu belirtilen Damla Horoz'un bulunması için Twitter'da açılan "#damlahorozbulunsun" etiketi kısa sürede Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşti. Etiket altında binlerce paylaşım yapılırken, genç kızın dün sabah 04.00'te Düzce'de kaybolduğu belirtildi.
İşte, son dakika haberinin detayları...
17 yaşındaki Damla Horoz adlı gençten dünden beri haber alamayan ailesi, sosyal medya aracılığı ile kızlarına ulaşamadıklarını söyleyerek seslerinin duyulmasını istedi.
Geçtiğimiz hafta Muğla'da kaybolan ve dün sabah saatlerinde cesedi bulunan Pınar Gültekin'in ardından Damla Horoz için sosyal medya platformu Twitter üzerinden #damlahorozbulunsun etiketi ile on binlerce paylaşım yapılıyor.
NE OLMUŞTU?
5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
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Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi Cemal Metin Avcı, tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlı cinayeti itiraf etmişti.