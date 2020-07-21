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haber: 'de kaybolan 17 yaşındaki her yerde aranıyor! Damla Horoz için sosyal medyadan çağrılar yapılıyor

Muğla'da geçtiğimiz hafta kaybolan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi 'in vahşi bir şekilde öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından bir kayıp haberi de 'den geldi. Edinilen bilgisine göre, 17 yaşında olduğu belirtilen isimli bir genç kızdan 21 Temmuz sabah saat 4'ten bu yana haber alınamıyor. Ailesinin arama çalışmaları Twitter'da da ses getirirken #damlahorozbulunsun etiketi şu anda 1. sırada yer alıyor. Damla Horoz'un bulunması için sosyal medyadan çağrılar yapılıyor. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 01:11 Son Güncelleme: 22.7.2020 01:12 ABONE OL
Son dakika haber: Düzce'de kaybolan 17 yaşındaki Damla Horoz her yerde aranıyor! Damla Horoz için sosyal medyadan çağrılar yapılıyor

Son dakika haberleri... Türkiye, geçtiğimiz hafta kaybolan; ancak dün sabah saatlerinde cesedine ulaşılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ölümünü konuşurken bir kayıp haberi de Düzce'den geldi. 17 yaşında olduğu belirtilen Damla Horoz isimli genç kızın, 21 Temmuz sabah saatlerinden itibaren ortalıklarda gözükmediği ve kendisinden haber alınamadığı kaydedildi.

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DAMLA HOROZ'UN BULUNMASI İÇİN SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRILAR YAPILIYOR

Dün sabahtan beri kayıp olduğu belirtilen Damla Horoz'un bulunması için Twitter'da açılan "#damlahorozbulunsun" etiketi kısa sürede Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşti. Etiket altında binlerce paylaşım yapılırken, genç kızın dün sabah 04.00'te Düzce'de kaybolduğu belirtildi.

İşte, son dakika haberinin detayları...

17 yaşındaki Damla Horoz adlı gençten dünden beri haber alamayan ailesi, sosyal medya aracılığı ile kızlarına ulaşamadıklarını söyleyerek seslerinin duyulmasını istedi.

Geçtiğimiz hafta Muğla'da kaybolan ve dün sabah saatlerinde cesedi bulunan Pınar Gültekin'in ardından Damla Horoz için sosyal medya platformu Twitter üzerinden #damlahorozbulunsun etiketi ile on binlerce paylaşım yapılıyor.

NE OLMUŞTU?

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi Cemal Metin Avcı, tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlı cinayeti itiraf etmişti.

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Son dakika haber: Düzce'de kaybolan 17 yaşındaki Damla Horoz her yerde aranıyor! Damla Horoz için sosyal medyadan çağrılar yapılıyor
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