Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri kamerada | Video
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Muğla’da 5 gün önce kendisinden haber alınamayan Pınar Gültekin’in bar işletmecisi C.M.A tarafında öldürüldükten sonra bir varile konulan cesedinin üzerine beton dökülmesi sonucu öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Muğla Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi devam eden pınar Gültekin’in babası ve kardeşi cenazenin kısa zamanda kendilerine teslim edilmeyeceğini belirtti. Vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri orataya çıktı.