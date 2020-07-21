Son dakika: Korkunç cinayetin kurbanı Pınar Gültekin'in tanıtım filminde oynadığı ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
00:11
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı! | Video 21.07.2020 | 22:48
01:34
Firari FETÖ’cü Sevgi Akarçeşme: "Soruların çalındığına inanmamıştım" | Video 21.07.2020 | 22:12
01:25
01:23
01:30
Malatya'da emanet araca satırlı saldırı | Video 21.07.2020 | 20:45
00:34
Trabzon'da kurbanlık tosun erken firar etti | Video 21.07.2020 | 20:46
00:22
Üniversiteli Pınar Gültekin'i vahşice öldüren zanlı adliyede… | Video 21.07.2020 | 19:04
04:37
01:37
Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri kamerada | Video 21.07.2020 | 18:36
02:16:00
01:11
04:57
02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin 2 yılını değerlendirecek | Video 21.07.2020 | 13:26
26:04
02:28
MHP Lideri Devlet Bahçeli Sabah'a özel açıklamalar | Video 21.07.2020 | 12:12
00:39
01:39
03:24
Son dakika haberi: Muğla'da 5 gündür kayıp olan ve vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Pınar Gültekin ile ilgili son dakika yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in bir süre önce oynadığı turistik tanıtım filminin görüntüleri izleyenlerin yüreklerini sızlattı. Tanıtım filmini Batuhan Altın adlı bir arkadaşının çektiği bildirildi.