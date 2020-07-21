Son dakika: Korkunç cinayetin kurbanı Pınar Gültekin'in tanıtım filminde oynadığı ortaya çıktı | Video

Son dakika haberi: Muğla'da 5 gündür kayıp olan ve vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Pınar Gültekin ile ilgili son dakika yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in bir süre önce oynadığı turistik tanıtım filminin görüntüleri izleyenlerin yüreklerini sızlattı. Tanıtım filmini Batuhan Altın adlı bir arkadaşının çektiği bildirildi.