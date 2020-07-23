Başkan Erdoğan YAŞ kararları öncesi Anıtkabir'i ziyar etti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan programa göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret tti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00'de başlayacak. Erdoğan, daha sonra şura üyeleri onuruna öğle yemeği verecek.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor.

TSK vatanımızın teminatı olmayı sürdürmektedir.

Yüksek disiplini, caydırıcılığı, üstün kabiliyetleriyle TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor







KATILACAK İSİMLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılması planlanan toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

YAŞ'ta, generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek general-amirallerin dosyalarının yanı sıra emekliye ayrılacak personellerin durumu görüşülecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir günde tamamlanması planlanan Şûra öncesinde Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret ett. Şura'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.





BEKLEME SÜRESİ DOLMADI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini henüz doldurmadı. Orgeneral Güler'in mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.

Geçen seneki Şura'da iki yıllık görev süreleri biten, ancak görev süreleri birer sene temdit edilen (uzatılan) Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve görev süresini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor.