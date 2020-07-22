MGK Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Libya, Azerbaycan ve terörle mücadele gündemde

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantıya her zaman olduğu gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. MGK'nın sıcak gündeminde Libya var. Türkiye'nin askeri seçenekler dahil birçok konu masada. Bir diğer önemli başlık da Suriye'de ve özellikle İdlib'de yaşanan gelişmeler olacak. MGK'da burada kalıcı ateşkesin sağlanması noktasındaki çalışmalar ve sunumlar değerlendirilecek.

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor | Video

AZERBAYCAN BİR DİĞER BAŞLIK

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları da MGK toplantısında ele alınması beklenen konulardan. Burada Başkan Erdoğan daha önce Azerbaycan'ın yanındayız mesajı vermişti.

TERÖRLE MÜCADELE...

MGK bildirisinde bunun da yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. PKK ve FETÖ mücadelesi de MGK'nın gündem maddelerinden olacak. Toplantı saat 15.00'da başlayacak ve yaklaşık 4-5 saat sürecek. Toplantının ardından MGK bildirisi maddeler halinde açıklanacak.

Başkan Erdoğan Angela Merkel ile telefonla görüştü