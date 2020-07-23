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SON DAKİKA! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması

Yarın Cuma namazı ile yeniden ibadete açılan konusunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yarın kapalı olacak yollar ve tedbirlerle ilgili bilgi veren Yerlikaya "Ayasofya'ya gelirken 4 şeyi yanınızda getirmelerini rica ediyorum. Maske, seccade, sabır, anlayış. Tüm tedbirleri aldık. Kadınlar için 2 erkekler için 5 olmak üzere namaz kılma alanları belirlendi" dedi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:10 Son Güncelleme: 23.7.2020 11:26 ABONE OL
SON DAKİKA! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması

İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın son dakika Ayasofya açıklamaları;

"Ayasofyamızı namazla, ezanla buluşturan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Efendimizin müjdelediği fethin bize emaneti. Onların mirası olan kimliğini yeniden kazanıyor. Bütün müslümanlar heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. Bu görkemli günü, hemşehrilerimizin, misafirlerimizin her birimizin en güzel şekilde yaşayacağını belirtiyorum inşaAllah.

Ayasofya'ya gelirken 4 şeyi yanınızda getirmelerini rica ediyorum. Maske, seccade, sabır, anlayış...

Kadınlar için 2 erkekler için 5 olmak üzere namaz kılma alanları belirlendi.

Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya Camii açıklaması | Video

Sağlıkla ilgili tüm tedbirler alındı.

Tarihi yarımadaya giden yollar saat 20'de kapanacak. Kenedi, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala caddeleri kapalı olacak. Avrasya tüneli açık olacak, deniz, metro ve marmaray seferleri devam edecek.

İl dışından otobüsle gelen misafirlerimiz için Yenikapı etkinlik alanı tahsis edilmiştir.

Yarın 10.00'dan itibaren cemaat camiye girebilecek."

Ayasofya Camisi ezelden bizimsin

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SON DAKİKA! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması
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