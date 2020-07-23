Video Haber Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya Camii açıklaması | Video

Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya Camii açıklaması | Video

Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya Camii açıklaması | Video
23.07.2020 | 10:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika Haberi: WhatsApp mesajları nasıl okunuyor? WhatsApp güvenlik açığı skandalı büyüyor | Video 06:27
Son Dakika Haberi: WhatsApp mesajları nasıl okunuyor? WhatsApp güvenlik açığı skandalı büyüyor | Video 23.07.2020 | 10:59
Son Dakika Haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar... İlk Cuma namazı öncesi Ayasofya Camii'de akustik denemesi | Video 02:30
Son Dakika Haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar... İlk Cuma namazı öncesi Ayasofya Camii'de akustik denemesi | Video 23.07.2020 | 10:57
Bilim Kurulu Üyesi'nden, havuzda 'koronavirüs' uyarısı | Video 09:42
Bilim Kurulu Üyesi'nden, havuzda 'koronavirüs' uyarısı | Video 23.07.2020 | 10:53
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya Camii açıklaması | Video 06:08
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya Camii açıklaması | Video 23.07.2020 | 10:15
Son Dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını | Video 00:51
Son Dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını | Video 23.07.2020 | 08:37
TRT EBA TV izle! 23 Temmuz 2020 Perşembe 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (23 Temmuz 2020 Perşembe) 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 23.07.2020 | 08:37
İBB'den dikkat çeken israf! Yemeğe kişi başı 6 bin 395 lira ödendi | Video 01:54
İBB'den dikkat çeken israf! Yemeğe kişi başı 6 bin 395 lira ödendi | Video 23.07.2020 | 00:43
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu A Haber'de konuştu! Düzenlemeyi bazı kesimler kasten çarpıtıyor | Video 16:20
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu A Haber'de konuştu! "Düzenlemeyi bazı kesimler kasten çarpıtıyor" | Video 22.07.2020 | 23:34
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı için hangi kararlar alındı? | Video 01:33
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı için hangi kararlar alındı? | Video 22.07.2020 | 22:42
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtaları seyyar satıcıyı darp etti! | Video 00:10
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtaları seyyar satıcıyı darp etti! | Video 22.07.2020 | 22:25
Gram altın ne kadar? Altın fiyatları rekor tazeledi | Video 04:05
Gram altın ne kadar? Altın fiyatları rekor tazeledi | Video 22.07.2020 | 22:24
Manisa'da noterde çıkan anlaşmazlık tekmeli yumruklu kavgayla bitti! O anlar kamerada | Video 00:56
Manisa'da noterde çıkan anlaşmazlık tekmeli yumruklu kavgayla bitti! O anlar kamerada | Video 22.07.2020 | 22:22
Son dakika: Corona virüs 22 Temmuz günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte 902 yeni vaka... | Video 01:52
Son dakika: Corona virüs 22 Temmuz günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte 902 yeni vaka... | Video 22.07.2020 | 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... | Video 05:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... | Video 22.07.2020 | 20:01
Şanlıurfa'da 2 terörist ikna çalışmaları ile güvenlik güçlerine teslim oldu | Video 00:28
Şanlıurfa'da 2 terörist ikna çalışmaları ile güvenlik güçlerine teslim oldu | Video 22.07.2020 | 19:44
Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunanları panikletti! NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? | Video 03:19
Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunanları panikletti! NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? | Video 22.07.2020 | 19:43
Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti! | Video 03:42
Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti! | Video 22.07.2020 | 19:40
MGK'dan yazılı açıklama! Ermenistan'ın barışı bozan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır | Video 03:41
MGK'dan yazılı açıklama! "Ermenistan'ın barışı bozan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır" | Video 22.07.2020 | 18:10
Son Dakika: Gram altın, Çeyrek altın fiyatları uyarısı! 22 Temmuz 2020 Çarşamba Altın Uzmanı'ndan Ons Altın açıklaması | Video 01:23
Son Dakika: Gram altın, Çeyrek altın fiyatları uyarısı! (22 Temmuz 2020 Çarşamba) Altın Uzmanı'ndan Ons Altın açıklaması | Video 22.07.2020 | 15:35
Kritik MGK gündeminde hangi konular var? | Video 03:06
Kritik MGK gündeminde hangi konular var? | Video 22.07.2020 | 15:20

Son Dakika Haberi... İstanbul Vaklisi, Ali Yerlikaya, yarın kılınacak Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii önünde önemli açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA