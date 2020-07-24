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Son dakika: ibadete hazır! Ayasofya Camii'nin içinden son görüntüleri bu sözlerle paylaştı

86 yıl sonra ibadete açılıyor. Bugün kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için son hazırlıklar da tamamlandı. Ayasofya Camii' nin içinden son görüntüleri paylaştı. İşte "bugün İstanbul'un parolası" sözleri ile Vali Yerlikaya'nın Ayasofya Camii'nin içinden paylaştığı görüntüler.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 09:13 Son Güncelleme: 24.7.2020 09:26 ABONE OL
Son dakika: Ayasofya Camii ibadete hazır! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'nin içinden son görüntüleri bu sözlerle paylaştı

Aasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılıyor. Bugün kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için son hazırlıklar da tamamlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'nin içindenson görüntüleri paylaştı. İşte "bugün İstanbul'un parolası" sözleri ile Ayasofya Camii'nin içinden görüntüler...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; "86 yıl sonra Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; Maske Mesafe Sabır Anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor, Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Ayasofya Camii ibadete hazır! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'nin içinden son görüntüleri bu sözlerle paylaştı
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