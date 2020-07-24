Son dakika: İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii'ndeki Cuma namazı için meydanlar doldu | Video
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Son Dakika Haberi... İstanbul'da Ayasofya Camii'nde kılınacak Cuma namazı için sabahın erken saatlerinde yola çıkan Müslümanlar Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu...