Son dakika: İstanbul'da tarihi Cuma namazı için Ayasofya Camii'ne çıkan yol ve sokaklar doldu | Video
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Son Dakika Haberi... İstanbul'da Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma namazına saatler kala Sultanahmet Meydanı'n çıkan tüm yollar ve sokaklar doldu! İstanbul Ayasofya Camii'ndeki tarihi Cuma namazı için sabahın erken saatlerinde yollara düşen Müslümanlar seccadeleri ve Kur'an-ı Kerim'lerle öğle vaktini dua ederek beklemeye başladılar