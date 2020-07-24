SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Edoğan Ayasofya'da namaza katılan kişi sayısını açıkladı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camisi'ndeki ilk Cuma namazına katıldı. Erdoğan, Cuma namazının ardından bir açıklama yapmadan camiden ayrıldı. Erdoğan, tarihi günde çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Erdoğan türbeye ziyareti öncesi basın mensuparına ufak bir açıklama yaptı.

"ASLINDA DÖNDÜ"

Erdoğan, "Ayasofya tüm insanlığın bir kültür mirasıdır. Aslına döndü. Camiydi, camiye döndü." ifadelerini kullandı.

NAMAZA KATILAN KİŞİ SAYISINI AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çıkışta da gazetecilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, bir dizi daha açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Ayasofya'yı Cumhur İttifakı olarak aslına döndürmüş olmamız çok çok önemliydi. Resmi rakam olarka aldım. 350 bin kişi Cuma namazına katılmış. Bu çok büyük bir aşkın usulüydü." diye konuştu.

"ŞİMDİ YAPILACAK RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAR"

Restorasyon mesajı veren Erdoğan, "Şimdi yapılacak restorasyon çalışmaları var. Ayasofya'mızı çok daha farklı ve anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

GAZETECİNİN FATİH SORUSUNA ANLAMLI YANIT

Erdoğan, namazdan hemen sonra Fatih'in türbesine geldiniz sorusuna ise çok anlamlı bir yanıt verdi, "Sahibi Fatih..." dedi.