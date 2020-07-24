Son dakika haberler: Ayasofya'da dikkat çeken görüntü! 'Yeşil Sancak' minbere asıldı...

Son dakika haberler: Ayasofya Camisi'nde beklenen an geldi. On binlerce kişinin katılımı ile 1934'te ibadete kapatılan Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilm Cuma namazı eda edildi. Tüm dünya tarihi gelişmeyi yakından takip ederken, Yunanistan yas ilan etti. Kiliselerde 1453'teki ayini düzenleme ve bayrakları yarıya indirme kararı alındı. Ayasofya Camisi'ndeki tarihi görüntülerde ise, 'Yeşil Sancak' dikkatlerden kaçmadı.