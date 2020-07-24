Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberler: Ayasofya'da dikkat çeken görüntü! 'Yeşil Sancak' minbere asıldı...

: 'da dikkat çeken görüntü! 'Yeşil Sancak' minbere asıldı...

haberi: 'da ilk Cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesinde bir görüntü dikkatleri çekti. Sosyal medyada da binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüde, Ayasofya Camisi'ndeki minbere 'yeşil sancaklar' asıldığı görüldü. Yeşil sancaklar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 24.7.2020 13:57 Son Güncelleme: 24.7.2020 14:43 ABONE OL
Son dakika haberler: Ayasofya'da dikkat çeken görüntü! 'Yeşil Sancak' minbere asıldı...

: Camisi'nde beklenen an geldi. On binlerce kişinin katılımı ile 1934'te ibadete kapatılan Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilm Cuma namazı eda edildi. Tüm dünya tarihi gelişmeyi yakından takip ederken, Yunanistan yas ilan etti. Kiliselerde 1453'teki ayini düzenleme ve bayrakları yarıya indirme kararı alındı. Ayasofya Camisi'ndeki tarihi görüntülerde ise, 'Yeşil Sancak' dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika haberler: Ayasofya'da dikkat çeken görüntü! 'Yeşil Sancak' minbere asıldı...

AYASOFYA'DA YEŞİL SANCAKLAR ASILDI

Camisi'nde ilk namaz öncesi minbere iki yeşil sancak asıldı. Sancaklar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kişi bu fotoğrafı farklı notlar ekleyerek paylaştı.

Son dakika haberler: Ayasofya'da dikkat çeken görüntü! 'Yeşil Sancak' minbere asıldı...

YEŞİL SANCAKLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Tarihi günde dikkat çeken kare sonrası, binlerce kişi 'Yeşil Sancak'ın ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. 'Yeşil Sancak', tarihi bir önem taşıyor.

Osmanlı İmparatorluğu fethin sembolü olarak 'Yeşil Sancak' kullanıyordu. Fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.

Son dakika haberler: Ayasofya'da dikkat çeken görüntü! 'Yeşil Sancak' minbere asıldı...

Yeşil zemin üzerinde üç beyaz hilal bulunmaktadır. Bu üç hilal üç kıta olan Avrupa, Asya ve Afrika'yı temsil etmektedir.

Osmanlı Devleti'nin armasında yer alan yeşil sancak hilafet sancağıdır. Yeşil sancak, islamiyetin hakimiyetini temsil etmektedir. Hilafet Osmanlıda çok önemlidir.

Son dakika haberler: Ayasofya'da dikkat çeken görüntü! 'Yeşil Sancak' minbere asıldı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler: Ayasofya'da dikkat çeken görüntü! 'Yeşil Sancak' minbere asıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA