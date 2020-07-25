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Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu

Cumhurbaşkanı ve Başkanı , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yıllar sonra ilk kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete bazı bakanlar ve milletvekilleri de eşik etti.  Ayasofya'nın açılışına atfen gerçekleştirilen türbe ziyaretinde duayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 22:25 ABONE OL
Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu

Ayasofya 86 yıl sonra devasa bir katılım ile yeniden ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yıllar sonra ilk kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete bazı bakanlar ve milletvekilleri de eşik etti.

Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu | Video

Ayasofya'nın açılışına atfen gerçekleştirilen türbe ziyaretinde duayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler bir süre türbede kaldıktan sonra Fatih Camii haziresinden ayrıldı.

Başkan Erdoğan ilk namaz için Ayasofya'daydı; Namazdan çok önce gitti, Kur'an okudu...

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Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu
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