Video Türkiye Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu | Video

Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu | Video

Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu | Video
25.07.2020 | 22:05

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Ayasofya 86 yıl sonra devasa bir katılım ile yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yıllar sonra ilk kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete bazı bakanlar ve milletvekilleri de eşik etti.

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