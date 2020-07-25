Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu | Video

Ayasofya 86 yıl sonra devasa bir katılım ile yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yıllar sonra ilk kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete bazı bakanlar ve milletvekilleri de eşik etti.