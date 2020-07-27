Son dakika: Teslim olan terörist Dalya Mahmut Müslim ile ilgili yeni gelişme!

İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan "Viyan Şervan" kod adlı Müslim (21), geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Müslim, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika: PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu | Video

NE OLMUŞTU?

Bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin üst düzey kadrosundaki çözülmeler devam ediyor. PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslim'in yeğeni "Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslim (21), ikna çalışmaları sonucu Mersin'de teslim olmuştu. Kırmızı kategoride aranan "Esma Samur" kod adlı PKK'lı terörist Gülten Alataş'ın yakın korumalığını yapan Dalya Mahmut Müslim'in hamile olduğu, eşinin de teslim olduğu öğrenilmişti.

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