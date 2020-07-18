Son dakika: PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu | Video
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PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında sıcak gelişmeyi değerlendirdi.