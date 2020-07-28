Türkiye’nin ilk Siber Güvenlik Lisesi açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu'nda özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının güç birliği yaparak liselerde öğrenim gören öğrenciler başta olmak üzere, toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi ve eğitim almasının sağlanması yer alıyor. Ayrıca, ileriye dönük olarak siber güvenlik alanında oluşacak uzman açığının kapatılması da stratejik hedefler arasında.

MEB'in Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bu alandaki uzman eksikliğinin giderilmesi ve ulusal siber güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nce önemli çalışmalar yapıldı.

Dünyada yaşanan siber savaşın Türkiye'ye olan etkisinin en aza indirmek, kalıcı, sürdürülebilir yerli ve millî çözümler sunabilmeyi de içeren etkinlikler arasında şunlar sayılabilir: 3 genişletilmiş çalıştay, 4 eğitim semineri ve ikincisi hem ortaokul ve liselerde olmak üzere 2 Siber Güvenlik Yarışması. Ayrıca ikisi Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik Kümelenmesi ile 13 farklı üniversiteden katılan akademisyenlerle 6 istişare toplantısı düzenlendi.

Edinilen bilgiye görte, yapılan çalışmalara katılım göstererek eğitim içeriklerinin oluşturulmasına birçok kamu kurum ve kuruluşu destek verdi. İlgili Genel müdürlükler, üniversiteler ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile yapılan çalıştaylar sonucunda ortaya çıkan standart eğitim programları Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğüne sunuldu ve kabul edilen 3 siber güvenlik temalı öğretmen kursları hizmet içi eğitim programları modülü üzerinden yayınlanarak Türkiye genelinde uygulandı. Çalıştaylarda hazırlanan örnek ders içerikleri 6 hafta boyunca İstanbul'daki çeşitli okul türlerinde pilot ders olarak da işlendi.

Savunma Sanayi Başkanlığı'nca düzenlenen Siber Güvenlik Kümelenmesi tanıtım toplantısına İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Siber Güvenlik ekipleri de katıldı.

28-29 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenen Bir Meslek Alanı Olarak Siber Güvenlik Çalıştayı'nda İstanbul Valiliği, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa arasında "Siber Güvenlik Lisesi" açılabilmesi hususunda eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolde Siber Güvenlik Lisesi için gerekli tüm eğitim içerik ve uzman desteğinin İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve diğer destekçi üniversiteler tarafından sağlanacağı belirtildi. 30 Nisan 2020 tarihinde SSB ve İTO iştiraklerinden Teknopark İstanbul A.Ş. ile İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Gerekli altyapı hazırlıklarını sürdüren İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Teknopark İstanbul A.Ş arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı.

Yine edinilen bilgiye göre, açılan siber güvenlik lisesiyle ilgili tüm çalışmalara destek veren on üç üniversitenin yanında, BTK, TÜBİTAK, HAVELSAN, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gibi çalıştaylara katılan pek çok kurum ve kuruluştan yararlanmak da mümkün olacak. Aynı zamanda Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik Kümelenmesi bünyesinde yer alan siber güvenlik üzerine faaliyet gösteren birçok kurum öğrencilere istihdam, staj vb. konularda destek verecek.

Siber güvenlik alanında eğitim verecek olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtımı için bugün saat 10.30'da Teknopark İstanbul Konferans Salonunda bir tanıtım toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreni yapıldı. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Yerebakan ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı'nın yanı sıra eğitimciler ve basın mensupları katıldı.

ALIMLAR NASIL OLACAK?

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu teknik programında bilişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber güvenlik dalında yabancı dili İngilizce olarak eğitim verecek.

Teknoloji geliştirme bölgesi statüsünde olan Teknopark İstanbul'un bünyesinde yer alacak olan okul, siber güvenlik dalında eğitim verecek. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan okul öğrencilerini ortaöğretim merkezî yerleştirme sınavı LGS puanına göre alınacaktır. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında 30 öğrenci alınacak olan okulun eğitin öğretim süresi hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl olacak. Okul Türkiye'nin teknoloji üssü, İstanbul'un teknoloji geliştirme merkezi Teknopark İstanbul'un bünyesinde, savunma sanayinin kalbinde yer almakta…

Sızma testi, adli bilişim, yapay zekâ ve siber tatbikat laboratuvarları yer alacak olan okulda eğitim görecek öğrencilere Teknopark İstanbul başta olmak üzere siber güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda geniş staj imkânı sunulacak.

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