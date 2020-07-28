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Son dakika: Bakan müjdeyi verdi: ödemeleri başladı

Son dakika haberi... Milyonlarca öğrencinin beklediği müjde geldi. Burs ödemeleri bugün başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Cumhurbaşkanı ’ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği yükseköğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı ödemelerinin bugün (28 Temmuz) itibarıyla başladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 10:13 Son Güncelleme: 28.7.2020 10:31 ABONE OL
Son dakika: Bakan müjdeyi verdi: Burs ve kredi ödemeleri başladı

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği yükseköğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün (28 Temmuz) itibarıyla başladığını açıkladı.

28 TEMMUZ'DA BAŞLAYAN ÖDEMELER 30 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK

Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, 28 Temmuz'da başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını kaydetti.

TC Kimlik numarasının sonu ''0'' ve ''2'' olanlar 28 Temmuz, ''4'' ve ''6'' olanlar 29 Temmuz, ''8''olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.

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Son dakika: Bakan müjdeyi verdi: Burs ve kredi ödemeleri başladı
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