En fazla konut satışı hangi illerde oldu? Konutların metrekare fiyatı ne kadar?

En fazla konut satışı hangi illerde oldu? Konutların metrekare fiyatı ne kadar?

Türkiye'de faizlerin de düşmesiyle tarihi bir konut satışı gerçekleşti. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan 2020 yılı 2. çeyreğine ilişkin "İkinci El Konut Piyasası Raporu" açıklandı. Rapora göre, konut satış adedi 2020 yılının ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %14, ikinci el konut satışları ise %28 artış gösterdi. Peki hangi ilde konut fiyatları ne kadar yükseldi? En fazla konut satışı gerçekleşen şehirler hangileri oldu? İşte haberin detayları...