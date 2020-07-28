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En fazla konut satışı hangi illerde oldu? Konutların metrekare fiyatı ne kadar?

'de faizlerin de düşmesiyle tarihi bir konut satışı gerçekleşti. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan 2020 yılı 2. çeyreğine ilişkin "İkinci El Konut Piyasası Raporu" açıklandı. Rapora göre, adedi 2020 yılının ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %14, ikinci el konut satışları ise %28 artış gösterdi. Peki hangi ilde konut fiyatları ne kadar yükseldi? En fazla konut satışı gerçekleşen şehirler hangileri oldu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 09:02
En fazla konut satışı hangi illerde oldu? Konutların metrekare fiyatı ne kadar?

TÜGEM ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan "İkinci El Konut Piyasası" raporuna göre, 2. çeyrek sonu itibarı ile genelinde konut fiyatlarında 1 yıllık %14 artış görülürken, 2. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.434 TL, ortalama amortisman süresi 18 yıl, ortalama pazarlama süresi 77 gün.

En fazla konut satışı hangi illerde oldu? Konutların metrekare fiyatı ne kadar?



En fazla konut satışı yapılan illerdeki ortalama fiyat, değer değişimi, pazarlama ve amortisman süresi...

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En fazla konut satışı hangi illerde oldu? Konutların metrekare fiyatı ne kadar?

DİYARBAKIR

2.Çeyrek Adedi: 4.348

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.468

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 23

Amortisman Süresi (Yıl): 18

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 63

En fazla konut satışı hangi illerde oldu? Konutların metrekare fiyatı ne kadar?

ESKİŞEHİR

2.Çeyrek Adedi: 4.480

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 2.204

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 17

Amortisman Süresi (Yıl): 19

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 89

En fazla konut satışı hangi illerde oldu? Konutların metrekare fiyatı ne kadar?

SAMSUN

2.Çeyrek Adedi: 4.848

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.760

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 15

Amortisman Süresi (Yıl): 20

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 75

En fazla konut satışı hangi illerde oldu? Konutların metrekare fiyatı ne kadar?

MANİSA

2.Çeyrek Adedi: 4.900

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 2.164

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 19

Amortisman Süresi (Yıl): 20

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 64

En fazla konut satışı hangi illerde oldu? Konutların metrekare fiyatı ne kadar?

ŞANLIURFA

2.Çeyrek Adedi: 5.031

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.262

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 20

Amortisman Süresi (Yıl): 16

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 64

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