Son dakika! İşte ABD ile YPG arasındaki korsan petrol anlaşmasının perde arkası! ABD'liler Kandil'de terör elebaşlarından ne istedi?

"ABD, SURİYE'Yİ PARÇALAMAK İÇİN ADIM ATTI"

ABD'nin skandal hamlesinin Suriye'nin egemenlik haklarını hiçe saymak olduğunu söyleyen Ağar, "Bir diğer yandan Suriye'nin petrolleri Suriye halkına ait. Bu durum Suriye'nin egemenlik haklarını iihlal eden bir tarafa kayıyor. Rejim buna şiddetli bir tepki gösterdi ama burada fiili olarak Rejimin egemenliğinin ortadan kaldırıldığı siyasi bir boyut var. Suriye'nin parçalanması açısından önemli bir hamle. ABD, Suriye'yi parçalamak için bir adım attı." diye konuştu.

"3 ÖNEMLİ PARAMETRE VAR"

"Irak ile ilgili de önemli boyutları var." diyen Ağar şöyle konuştu:

3 önemli parametre var. Birisi konuştuğumuz bu enerji ayağı bölümü, diğeri YPG/PKK'nın siyasi ayağı ile, Suriyeli Ulusal Kürt Muhalefetinin siyasi ayağı ikinci safha görüşmelere başladılar. Sözde, siyasi, askeri ve idari bir anlaşmaya varmışlardı. Bunun ikinci ayağı ile ilgili bir boyut oluştu.