ABD'nin teröristlerle korsan petrol anlaşması imzalaması ne anlama geliyor? | Video
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ABD'nin PKK/PYD ile imzaladığı korsan petrol ticareti anlaşması ne anlama geliyor? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, ABD'nin teröristlerle imzaladığı korsan petrol ticareti anlaşmasını canlı yayında yorumladı...