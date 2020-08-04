Şehit babasının duası kabul oldu

Şırnak'ın İdill ilçesine bağlı Sarıköy kırsalında 9 Aralık 2019'da arazi arama ve tarama faaliyeti yürüten Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) köpeklerin de desteğiyle Pisikayası mevkiinde teröristlerce önceden araziye yerleştirilmiş uzaktan kumandalı el yapımı bomba buldu. Bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar bombayı elektrikli fünye ile imha etmek istedikleri sırada meydana gelen şiddetli patlamada şehit oldu. 7 askerimiz de yaralandı. Esma Çevik hukuk fakültesini kazanmasına rağmen askerlik görevini tercih etmiş ve Bodrum'da görev yaparken gönüllü olarak bomba uzmanlığı eğitimi aldıktan sonra Şırnak'a tayin edilmişti. Evli olan Esma Astsubay, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki sayılı bomba uzmanlarından biriydi. Güvenlik güçleri, geçen 25 Haziran'da Mardin Derik kırsalında İHA ile keşif yaparken, bir kadın terörist tespit etti. Mardin-Şanlıurfa sınırındaki Yenidardağan Köyü yakınlarında zırhlı birliklerce çembere alınan terörist, kaçamayacağını anlayınca üzerindeki kalaşnikof tüfek, 2 el bombası, 3 şarjör ve mermilerle teslim oldu.

"Zana Mardin" kod adlı Zilan Demir olduğu belirlenen teröristten alınan parmak izinin jandarma kriminal labotaruvarındaki eşleşmesiyle birçok olayın faili olduğu da tespit edildi. Sözde bölge mayıncısı olan Demir'in, çok sayıda uzaktan kumandalı bombayı, güvenlik güçlerinin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirildiği belirlendi. Demir'in, Astsubay Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar'ı şehit eden bombayı da bizzat hazırlayıp tuzaklayan terörist olduğu ortaya çıktı. Demir tutuklanarak cezaevine konuldu.





'TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜÇLÜDÜR'

Şehit Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül kızının katilinin yakalandığı haberini kendisine veren SABAH muhabirine "Bayramın birinci günü Edirnekapı Şehitliği'nde kızımın mezarını ziyaret ettim. Bir anda kendimden geçip rahatsızlandım. Hastaneye kaldırdılar. 9 ay geçti, hâlâ evlat acım dinmedi. Bypass ameliyatı geçirdim, 9 kez anjiyo oldum. 5 stent takılı mezarı başında dua ederken katillerinin cezasını bulmasını diledim. Onsuz ikinci bayramı yaşadık. Bu bayramda katilinin yakalanması bir nebze teselli oldu. Kızımın canına kıyanlar cezalarını çeksin. Devlet olanak verirse mahkemesine de gitmek isterim. Kızımı canice hayatına kıyan bir katilin cezasını çektiğini görmek istiyorum. Türkiye güçlüdür. Hiçbir kan yerde kalmaz. Kızım ülkesi ve vatanı için şehit oldu. Bizi de şereflendirerek şehit babası yaptı" diye konuştu.



BOMBA İMHA EKİPLERİNİN YILDIZIYDI

Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in şehit olmadan 23 gün önce jandarmanın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da yer aldığı ortaya çıkmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" sloganıyla paylaşılan videoda bomba imha kıyafetleri içindeki Çevik, arazide tuzaklanan bir patlayıcıyı fünyeyle kontrollü şekilde imha ettikten sonra kaskını çıkarıp başparmağıyla başarı işareti yapıyordu.