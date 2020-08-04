SON DAKİKA: Muharrem İnce'nin partisini kuracağı tarih belli oldu: Bir ayağı Kandil, diğer ayağı Brüksel'de olmayacak...

İNCE PARTİ KONUSUNDA KARARLI

İnce'nin parti konusunda kararlı olduğu, bunun düşünceden öteye geçtiği de konuşulanlar arasında. İnce'nin parti ilkelerini bile belirlediği vurgulanıyor. İnce'nin, CHP'deki siyasi eksen kaymasından çok rahatsız olduğu, kuracağı partiyi Cumhuriyet ve Atatürk eksenine oturtacağı gelen bilgiler arasında. İnce'nin, CHP ile HDP yakınlaşmasından rahatsızlığı da yakın çevresine sarf ettiği sözlerden anlaşılıyor. İnce, "Partinin bir ayağı Kandil, diğer ayağı Brüksel'de olmayacak. İki ayağı da Ankara'da olacak" diyerek mesaj verdiği belirtiliyor.