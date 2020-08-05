Son dakika haberi: Simpsonlar dizisinde Beyrut'taki patlama detayı! Yine Simpsonlar yine ilginç tesadüfler...

SİMPSONLAR DİZİSİNDE BEYRUT PATLAMASI İDDİASI!
Büyük bir patlama sonucunda liman yakınındaki yerde mantar bulutu şeklinde patlama olduğu anında her yere yayıldığı görülüyor. Patlamanın tonlarca ağırlıkta olan patlayıcı madde deposundan çıkması da yine ilginç tesadüfler arasında yer alıyor.
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ZEHİRLİ GAZ UYARISI!
Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu.
Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, "patlamada zehirli gazların açığa çıktığına dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.
Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.
Son verilere göre Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
ULUSAL YAS VE OHAL İLAN EDİLDİ!
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.
Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.
Alınan kararlar arasında ayrıca, "yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı'nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması" yer aldı.
Yüksek Savunma Konseyi daha önce de Beyrut'u felaket bölgesi ilan etmişti.
Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre Beyrut'taki patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.
Başbakan Hassan Diyab patlama nedeniyle ülkede çarşamba günü için "ulusal yas" ilan etmişti.