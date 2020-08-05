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haberi: dizisinde 'taki patlama detayı! Yine Simpsonlar yine ilginç tesadüfler...

'ta yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçti, yaralı sayısının ise çok daha fazla olduğu ifade ediliyor. 'ın Beyrut kentindeki limanın yakınında bulunan amonyum nitrat maddesi nükleer bomba etkisiyle patladı. Bölgeden gelen gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öte yandan yakın geleceğe damgasını vuran ve çok tartışılan dizisinde Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlandığı iddiası gündeme damga vurdu. Simsonlar dizisindeki o kısım sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı. Dizide daha önce de Trump'ın başkanlığı, corona virüs gibi detaylar yayınlanmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:37 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:42 ABONE OL
Son dakika haberi: Simpsonlar dizisinde Beyrut'taki patlama detayı! Yine Simpsonlar yine ilginç tesadüfler...
Dünyanın gözü kulağı Beyrut'ta! Beyrut Valisi, dün akşam yaptığı açıklamada kentteki patlamanın etkisini Hiroşima ve Nagazaki benzeri olduğunu söyledi. Global bazda dünyanın en çok izlenilen çizgi filmleri arasında yer alan Simpsonlar dizisi yine bir komplo teorisi ile adından söz ettiriyor. Daha önce tsunami, Donald Trump'ın başkan seçilmesi, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı, Çin'den dünyaya bulaşan corona virüs gibi olayları yıllar önce yayınlayan Simpsonlar dizisinde bu kez de Beyrut saldırısının benzerinin yayınlandığı iddia edildi.

SİMPSONLAR DİZİSİNDE BEYRUT PATLAMASI İDDİASI!

Büyük bir patlama sonucunda liman yakınındaki yerde mantar bulutu şeklinde patlama olduğu anında her yere yayıldığı görülüyor. Patlamanın tonlarca ağırlıkta olan patlayıcı madde deposundan çıkması da yine ilginç tesadüfler arasında yer alıyor.

Son Dakika Haberi: 'Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildi' iddiası olay oldu! İşte Sipmsons diizisindeki dev patlama | Video

ZEHİRLİ GAZ UYARISI!

Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu.

Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, "patlamada zehirli gazların açığa çıktığına dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.
Son verilere göre Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

ULUSAL YAS VE OHAL İLAN EDİLDİ!

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.

Alınan kararlar arasında ayrıca, "yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı'nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması" yer aldı.

Yüksek Savunma Konseyi daha önce de Beyrut'u felaket bölgesi ilan etmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre Beyrut'taki patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Başbakan Hassan Diyab patlama nedeniyle ülkede çarşamba günü için "ulusal yas" ilan etmişti.

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Son dakika haberi: Simpsonlar dizisinde Beyrut'taki patlama detayı! Yine Simpsonlar yine ilginç tesadüfler...
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