Anadolu’nun dev sağlık üssü hizmette

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastanelerinden biri olan bin 250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi, pandemi sürecinde tamamlanarak hasta kabulüne başladı. Kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan Anadolu'nun en büyük şehir hastanesinin 130'u yoğun bakım yatağı olan 838 yataklı ilk etabı hizmete açıldı. Kamu-özel sektör iş birliği ile "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında 2017 sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanesi'nin 838 yataklı ilk etabı tamamlandı. Hastanenin poliklinik ve acil servisi hasta kabulüne başladı. 420 bin metre kare kapalı alandaki 278 poliklinik, 609 hasta yatağı, 130 yoğun bakım, 10 KVC yoğun bakım, 48 yenidoğan yoğun bakım, 14 tek kişilik doğumhane, 12 perinatal servis, 19 tutuklu servisi, 3 iyot tedavi birimi, 17 yanık merkeziyle hizmete açılan hastanede, yataklı servisler dışında 49 ameliyathane, endoskopi birimi, nükleer tıp birimi, meme mükemmeliyet merkezi, fizyoterapi birimi, hemodiyaliz ünitesi, sağlık kurulu ve kapsamlı bir radyoloji birimi bulunuyor. Yıl sonunda tamamlanacak 187 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 201 yataklı KVC hastanesiyle toplam yatak sayısı bin 250'ye ulaşacak.Onkoloji hastanesiyle radyoterapi ve kemoterapi bölümleri de hastalara üstün teknolojili cihazlar ile şifa sunmaya başlayacak. Ayrıca, 2 bin 800 araçlık otoparkı, beş yıldızlı otel konforunda tasarlanmış, modern mimarisi ve akıllı bina özellikleriyle dikkat çeken Konya Şehir Hastanesi'nde her hasta ve hasta yakını, hastaneye adım attığı andan itibaren eğitimli ve güler yüzlü Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmetleri personeli tarafından karşılanıyor.Son teknoloji ürünü cihazlar ve yeterli altyapı donanımına sahip hastanede, MR ve tomografi gibi tetkikler için bekleme süresi üç gün ve altında olacak. Çağrı bazlı hizmetlere ilişkin çağrı alma, belirli sınırlar dahilinde çözüm getirme ve yönlendirmenin ise '7-24 Yardım Masası' ile takip edilecek. Şehir Hastanesinin acil, poliklinik ve yataklı servislerinde hasta kabulünü başladığını belirten Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç "Mutluluk duyuyoruz. Bu hafta itibariyle ameliyathane ve yoğun bakımlar da hizmete girmiş olacak. Tüm polikliniklerde şu an da randevu ile vatandaşlara hizmet veriyoruz. Kovid dışı hastaların tedavisinde Şehir Hastanesi'miz büyük bir yükü kaldıracak. Acil ameliyatlar şehir hastanesinde yapılmaya başlanacak. Böylece "Şehir hastanesi "temiz hastane" olarak vatandaşlarımızı bulaş riskinden de koruyacak" dedi.KonyaŞehir Hastanesi'nin ilk hastalarından olan Abdullah Demirel (60) "Hastane 5 yıldızlı otel konforunda ve çok temiz. Poliklinikte muayene oldum. Bu hastanenin hizmete girmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bütün yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.