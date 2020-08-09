Son dakika: HDP’li isimlerin provokasyonu çöktü! PKK’ya yakın Mezopotamya Ajansı; yalan haberini sildi

Son dakika haberi: Söz konusu yalanı paylaşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. Kaya; "Kürtçe mevlidin engellenmesiyle ilgili ajansın haberi güncellenmiştir. Bahsedilen olay bugün yaşanan taziyede değil daha önce gerçekleşmiştir..." iddiasında bulundu. Hüda Kaya; Mezopotamya Ajansı'nın internet sitesinden kaldırdığı haberi "güncelleme" olarak tanımlarken, gerçek dışı yeni paylaşımda bulunması dikkat çekti.

HÜDA KAYA YALAN HABER ÜZERİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIMI SİLMEDİ

Hüda Kaya; Mezopotamya Ajansı'nın yalan haberini alıntılayarak; "Her 'dil' bir ayettir, bir hakikattir! Siz varlığa, insanlığa, hakikate, yaşama, sevgiye, ayetlere düşmansınız AK Parti. Sizleri kendi nefretiniz bitirecek! Diller, düşünceler mutlaka özgürleşecek, sizler istemeseniz de..." iddiasında bulunmuştu. Kaya'nın, söz konusu paylaşımının yalan olduğu belgelenmesine rağmen tweetini silmemesi dikkat çekti.

KURT: "ANNEMİN AMCASI VEFAT ETTİ, HABER UYDURMA"

AK Parti Eski Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt; Mezopotamya Ajansı'nın haberi yalanladı. Kurt, annesinin amcasının vefat ettiğini belirterek; "Köy benim, taziye benim, haber uzaylıların: Taziye gerçek, haber uydurma.. Annemin amcası vefat etti" dedi.

"HERKES ŞAŞKIN.. JANDARMA BİNBAŞI, SUR KAYKAMI VE BİZİMKİLER DE ŞAŞKIN"

Abdurrahman Kurt; şunları söyledi: "(...) Annemin amcasıvefat etti. Jandarma binbaşı bizimkileri aramış, 'Yav ne zaman böyle bir şey oldu' demiş.Bizimkiler de; 'Bizim haberimiz yok' demiş. Jandarma binbaşı başsağlığı dileyip kapatmış. Sur Kaymakamı da aramış ve başsağlığı dilemiş. Herkes şaşkın.."

ALLAH DOĞRULUKTAN AYIRMASIN"

"Korona dolayısıyla taziye yasağı var. Tüm taziye dilekleri için teşekkürler.. Cümlemizin ölmüşlerine ve bizlere de hatta Allah rahmet göstersin. Doğrudan, doğruluktan ayırmasın. Merhameti yüreğimizin hakimi kılsın, adaleti rehberimiz, basireti becerimiz, muvaffakiyeti neticemiz kılsın.."

HDP ESKİ MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN DA YALANA ORTAK OLDU

HDP Eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da; Mezopotamya Ajansı'nın yalan olduğu belgelenen haberi üzerinden paylaşımda bulundu ve "Eyyy Müslüman geçinen iktidar..

Eyyy Ayasofya'da namaz kılanlar.. Jandarmanın Kürtçe Mevlit Yasağı, Dinsizlik mi? Densizlik mi?" iddiasında bulundu.

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