Son Dakika: Bakan Fahrettin Koca 10 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 10 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 10 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 10 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! | Video

10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ:

DÜNKÜ VERİLER

Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 446 test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1103 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 223 bin 759 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, vaka sayısı 240 bin 804, vefat sayısı 5 bin 844 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 596, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,1 oldu.