Video Haber Son dakika! 10 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! | Video

Son dakika! 10 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! | Video

Son dakika! 10 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! | Video
10.08.2020 | 21:00

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Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu.

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Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu.

Son 24 saatte 1211 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 224 bin 970 oldu.

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