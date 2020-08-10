Son dakika! 10 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! | Video

Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu.

Son 24 saatte 1211 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 224 bin 970 oldu.