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Milli Savunma Bakanlığından Mavi Vatan açıklaması:

Milli Savunma Bakanlığı, “Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 20:45 Son Güncelleme: 11.8.2020 20:58 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığından Mavi Vatan açıklaması:

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır." açıklaması yapıldı.

MSB paylaştı: "Misakımız Mavi Vatanımızdır" | Video

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır."

Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının helikopterden çekilen görüntüleri de yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığından Mavi Vatan açıklaması:
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