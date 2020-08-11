MSB paylaştı: "Misakımız Mavi Vatanımızdır" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
MSB paylaştı: "Misakımız Mavi Vatanımızdır" | Video 11.08.2020 | 20:53
03:24
01:10
01:12
00:48
Sakarya’da orman yangını! | Video 11.08.2020 | 16:40
00:57
00:48
01:29
Corona virüse karşı yerli aşı 2021 yılı başında insanlığa sunulacak | Video 11.08.2020 | 15:14
02:13
02:03
02:08
Son Dakika | Yunan yönetiminde yeni NAVTEX paniği | Video 11.08.2020 | 13:51
02:05
00:18
01:28
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çatışma çıktı! 1 kişi öldü | Video 11.08.2020 | 13:00
21:13
02:23
04:27
İstanbul Etiler’de otoparkçı dehşeti! Ayağında kurşunladı | Video 11.08.2020 | 12:01
06:31
06:31
Esenler'de komşular arasında kalaslı, sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video 11.08.2020 | 11:22
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır." notuyla bir video paylaştı. Video, kısa sürede binlerce beğeni aldı.