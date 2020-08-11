MSB paylaştı: "Misakımız Mavi Vatanımızdır" | Video

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır." notuyla bir video paylaştı. Video, kısa sürede binlerce beğeni aldı.